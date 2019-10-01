Международный конгресс по детской книге пройдет в Москве в 2020 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ подписало распоряжение о проведении в сентябре 2020 года в Москве ХХХVII Международного конгресса по детской книге. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.

"Принять предложение Минкомсвязи России о проведении в сентябре 2020 г. ХХХVII Международного конгресса по детской книге в г. Москве под эгидой Международного совета по детской книге", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, в состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса войдут 22 человека. Председателем комитета назначена зампред правительства РФ Татьяна Голикова.