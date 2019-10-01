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Северный Кавказ

В Северной Осетии для детей создали три картинг-кружка

Картинг-кружки будут функционировать в центрах детского технического творчества во Владикавказе, Моздоке и Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Три картинг-кружка появились в Северной Осетии в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Три картинг-кружка приобретены для системы дополнительного образования Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На эти цели из федерального бюджета выделено 9,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Картинг-кружки будут функционировать в центрах детского технического творчества во Владикавказе, Моздоке и Беслане. Были закуплены один большой и два маленьких комплекта. В большой набор входят 14 картов, учебные тренажеры, полная экипировка и аксессуары. Маленькие наборы укомплектованы аналогично, в каждом из них по шесть картов. 

"Картинг - достаточно популярный среди детей вид спорта. Но материально-техническая база творческих объединений картинга оставляла желать лучшего - последний раз новые модели поступили 35 лет назад", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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