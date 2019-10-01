Создание горнолыжного комплекса в Пензе оценивается в 500 млн рублей

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Проект создания в лесном массиве Пензы горнолыжного комплекса "Засека", где предполагается оборудовать трассы для занятия сноубордингом и горными лыжами, оценивается в 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Стоимость проекта всесезонного спортивно-оздоровительного центра "Засека" с четырьмя горнолыжными трассами предварительно оценивается в 500 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Горнолыжный комплекс является одним из крупнейших туристических проектов в Пензе, его реализацию обсуждают с 2016 года. В рамках комплекса планируется открыть горнолыжные трассы, пункты проката спортивного инвентаря, гостиничный комплекс, различные площадки для занятия зимними и летними видами спорта. В 2018 году из бюджета региона было выделено 900 тыс. рублей на софинансирование проектной документации.

"На сегодняшний день определены границы земельного участка, ему присвоен кадастровый номер. Готовится инвестиционное предложение", - отметили в пресс-службе.

Инвестиционный проект направлен в Ростуризм в рамках формирования подпрограммы "Туризм" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" до 2024 года.