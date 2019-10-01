Сколько пить и оставлять ли ложку. Что россияне спрашивают у "Яндекса" про кофе и чай

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга. Кофе или чай: калорийность, раф и анчан Среди пользователей "Яндекса" оказалось больше тех, кто интересуется кофе: ежемесячно это слово в поисковик вбивают 2,9 млн раз, слово "чай" — 2,7 млн. Любители чая чаще ищут информацию о разных видах напитка — об иван-чае, зеленом и пурпурном чае, пуэре, матча и каркаде.

Фанаты кофе не только спрашивают о его разновидностях (раф, флэт уайт, латте), но и выбирают лучший растворимый и зерновой кофе, оценивают калорийность и уровень кофеина.

Что нужно для напитка: френч-пресс, армуды и сиропы Кофеманов и чаелюбов объединяет стремление разобраться в том, как готовить напиток. Самым популярным запросом, содержащим слова "кофе" и "для", стал вопрос о турке. Также спрашивают о френч-прессе, бумажных фильтрах, сиропах и специях. Вторым по частоте стал запрос о бумажных стаканчиках. Возможно, это связано с призывами экоактивистов от них отказаться. Любителей чая больше всего волнует сохранность вкуса и сервировка: они часто ищут информацию о термосах и армудах (это стаканчики для чая с "талией"). Но интересуются и заварниками, ситечками, френч-прессами, фильтр-пакетиками, сифонами.

Как пить: беременность, пост и ложка в чашке Запросы со словами "пить кофе" или "пить чай" чаще всего связаны с заботой о здоровье. Фанаты кофе интересуются, с какого возраста его можно употреблять и сколько в день, можно ли его беременным и кормящим, при повышенном давлении и похудении, в пост и перед сдачей крови.