Минтруд предложил увеличить ежемесячные выплаты по уходу за пострадавшим на производстве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому оплата ежемесячных расходов на посторонний специальный медицинский уход за пострадавшим на производстве увеличивается с 900 до 4,9 тыс. рублей, а расходы на посторонний бытовой уход с 225 до 2,9 тыс. рублей. Документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, оплата расходов на посторонний уход за пострадавшим на производстве производится страховщиком путем выплаты застрахованному лицу ежемесячно в размере: 900 рублей - на посторонний специальный медицинский уход и 225 рублей - на посторонний бытовой уход.

Изменения предполагают увеличение этих выплат с 900 рублей до 4 942,15 рублей и с 225 рублей до 2 965,28 рублей.

Кроме того, вносятся изменения по оплате проезда к месту лечения и реабилитации пострадавшего на производстве. Если в настоящее время Фонд социального страхования оплачивал места только в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования, то теперь можно будет оформить проезд в поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности.