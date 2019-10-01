Ставрополь, Ижевск и Ханты-Мансийск стали городами с лучшими муниципальными практиками

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первые места на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик заняли Ставрополь, Ханты-Мансийск, Ижевск и Фролово, сообщил во вторник вице-премьер РФ, глава федеральной комиссии конкурса Виталий Мутко на подведении итогов конкурса.

"Все номинанты сегодня выбраны победителями заслуженно", - подчеркнул он.

В номинации, где оценивалась эффективная обратная связь с жителями, развитие общественного самоуправления, участвовали 205 конкурсных заявок из 62 регионов России. Первое место занял Ставрополь. "Здесь достигнут беспрецедентный уровень активности", - прокомментировал директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста Андрей Корнеев.

В номинации по градостроительной политике и развитию жилищно-коммунального хозяйства, рассматривались 185 заявок от 56 субъектов. Первое место занял город Фролово (Волгоградская область). В номинации, где оценивалась экономическая политика муниципалитетов и их умение грамотно управлять финансами, приняли участие 156 конкурсантов из 57 субъектов. Первое место занял Ханты-Мансийск. Наконец, в четвертой номинации о реализации мер по укреплению межнационального мира и согласия на муниципальном уровне, где рассматривались 168 заявок из 58 субъектов, первое место занял Ижевск (Республика Удмуртия).

В соответствии с постановлением правительства РФ конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно и нацелен на выявление, поощрение и распространение лучших примеров муниципальной работы. Ответственные за проведение конкурса - Минстрой, Минэкономразвития (по согласованию с Минфином), Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России, Минюст, который осуществляет общую координацию. Конкурс состоит из регионального и федерального этапов. Итоги регионального этапа подводятся до 20 июля.