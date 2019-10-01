Иностранцы подали на электронные визы в Петербург и Ленобласть около 3 тыс. заявок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Граждане иностранных государств подали к первому дню работы системы электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области около 3 тыс. заявок на получение такого документа. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

"Порядка 3 тыс. заявок уже сегодня [иностранцы на получение электронных виз] подали", - сказал Панкевич на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Он добавил, что среди заявителей есть граждане стран Прибалтики, Индии, Дании и Филиппин.

Представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко отметил, что из стран Прибалтики основная масса заявителей из Эстонии. "Из Эстонии у нас около 400 человек, Латвия - более 100, [а также] Литва, Германия, Польша, Филиппины, Индия, Китай", - уточнил он.

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданами 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября. Эти субъекты пополнили список регионов РФ с облегченным порядком въезда, наряду с Дальним Востоком и Калининградской областью. Согласно установленному порядку, электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.