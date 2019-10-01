МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Росстат не будет опрашивать граждан об уровне их доходов в ходе переписи населения, вопрос коснется только источников дохода. Об этом сообщил во вторник советник главы Росстата Павел Смелов на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения в 2020 году.

"Самый острый вопрос в переписях, покрытый большим количеством мифов, - доходы населения. Сразу говорю - мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете денег, нас это не интересует. Никогда ни в одной стране мира статистика не передает эти данные в налоговую, чтоб вас обложили дополнительными налогами. Мы даже не спрашиваем, официальная это зарплата или в конвертике, это ваше личное дело. Нас интересуют только одно: какие источники денежных доходов - зарплата, или дивиденды по вкладам, или пенсия", - сказал он.

Смелов пояснил, что источники дохода покажут, сколько людей получают заработную плату и, соответственно, работают, а сколько являются безработными. "По пособиям мы сможем понять, сколько людей живут на пособия, или же это является дополнительным доходом", - добавил он.

Как отметил советник главы Росстата, кроме того, форма собственности жилья также не интересует ведомство. "Мы при этом не спрашиваем, является ли эта квартира, дом или еще что-то вашей собственностью, или же вы это снимаете, нас это не интересует, нас просто интересует, в каких условиях вы проживаете", - сказал Смелов.

Он добавил, что цель вопросов - выяснить, какие бытовые условия есть у граждан. "То есть не просто наличие дома или квартиры, но что в этом доме, квартире есть - это и интернет, и радио, телевидение, электричество, даже включая наличие центрального отопления, канализации, горячей и холодной воды. По факту - не все эти условия доступны людям, нужно знать, насколько это распространено", - пояснил Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов.