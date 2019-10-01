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Сергей Рыбка назначен главным редактором "Газеты.Ru"

Как сообщили в пресс-службе холдинга Rambler Group, он будет отвечать за информационную политику издания и за развитие контента для разных информационных каналов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Журналист Сергей Рыбка назначен главным редактором "Газеты.Ru". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе холдинга Rambler Group.

"В этой должности Сергей Рыбка будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных информационных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа. Ольга Алексеева продолжит работать в Rambler Group и будет заниматься новым проектом в сфере медиа", - отметили в пресс-службе.

Сергей Рыбка начинал карьеру в журналистике корреспондентом радиостанции "Русская служба новостей", в последние годы работал редактором и ведущим программ на радиостанции "Говорит Москва".

Ольга Алексеева работает в "Газете.Ru" с 2006 года, должность главного редактора заняла в 2016 году.

Медиахолдинг Rambler Group объединяет интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, размер ежемесячной аудитории превышает 56 млн человек.

Газета.Ru - российское общественно-политическое интернет-издание. Ежемесячная аудитория в сентябре 2019 года составила 30,7 млн пользователей, согласно данным "Яндекс.Метрики".

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