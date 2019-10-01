Фонд Дятлова просит запретить эксгумацию тел погибших до возбуждения уголовного дела

В июле Черноусов сообщал, что передал в СК просьбу о возобновлении следствия. Инициативу фонда поддержали родственники погибших на перевале. СК перенаправил просьбу в Генеральную прокуратуру.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Общественный фонд памяти группы Дятлова направил письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой запретить эксгумацию тел погибших на перевале туристов до возбуждения уголовного дела. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил адвокат фонда Евгений Черноусов.

"По этому поводу я и [председатель фонда] Юрий Кунцевич подписали письмо с обращением к мэру Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться, почему была проведена эксгумация (ранее была проведена эксгумация тела Семена Золотарева, участника похода - прим. ТАСС) не в рамках уголовного дела, незаконно. И прекратить дальнейшие действия, чтобы не было вскрытия могил и уничтожения вещественных доказательств", - сказал Черноусов.

Представители Фонда считают, что в 1959 году следователи и прокуроры-криминалисты расследовали незарегистрированное уголовное дело, которое не было поставлено на учет с присвоением порядкового номера. Фонд настаивает на проведении расследования посредством возбуждения уголовного дела, по словам адвоката фонда, проведение эксгумации вне уголовного расследования является незаконным. Ранее по инициативе родственников было эксгумировано тело Семена Золотарева, фонд считает данный инцидент незаконным. По мнению сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой, родственники погибших не будут против эксгумации, если она будет проведена в рамках уголовного дела.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.