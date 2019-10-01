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От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

Его толщина - около 210 м, а размеры - примерно 50 на 30 км

ТАСС, 1 октября. Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды. Теперь кусок льда толщиной в 210 м и массой в 315 млрд тонн будет медленно дрейфовать к северу, пока не растает. Об этом сообщило издание ABC News.

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Площадь айсберга - 1636 квадратных километров. Первые свидетельства того, что он может отколоться, ученые из Океанографического института Скриппса (США) обнаружили еще девять лет назад. 

То, что сейчас этот айсберг откололся, - явление вполне рядовое и никак не связано с глобальным изменением климата, убеждены ученые. "Это совершенно нормальное явление для естественного жизненного цикла ледника и откол таких массивных айсбергов можно наблюдать каждые 60-70 лет", - пояснила профессор Океанографического института Скриппса Хелен Фрикер.

Шельфовый ледник Эмери, от которого откололся айсберг - третий по размеру в Антарктиде. На его территории расположены две австралийские исследовательские станции: Дейвис и Моусон.

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