Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

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"Марк Анатольевич похоронен", - сказал собеседник агентства. Режиссер похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.

Прощание с Марком Захаровым проходило в "Ленкоме". Оно продолжалось более четырех часов. Среди тех, кто пришел проститься с режиссером, были вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, Наина Ельцина, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худруки московских театров - Галина Волчек, Армен Джигарханян, Алексей Бородин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Олег Меньшиков, Константин Богомолов и другие.

По театральной традиции, режиссера проводили в последний путь аплодисментами. Улица Малая Дмитровка, на которой расположен "Ленком", была перекрыта. Несмотря на проливной дождь, у театра собрались тысячи людей, проводивших Захарова 10-минутной овацией.