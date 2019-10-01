Власти Ленобласти разработают адаптированные маршруты для туристов с электронной визой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по туризму разработать маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы и интересы путешественников из приграничных государств, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданами 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября.

"Предполагается разработать как кратковременные маршруты, рассчитанные на посещение достопримечательностей, находящихся вблизи автомобильных пунктов пропуска (экскурсии по Выборгу с посещением Выборгского замка, посещение Ивангородской крепости и Копорья), так и на более длительное время - с посещением достопримечательностей первой столицы Древней Руси Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина, природных парков Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Как отметил Дрозденко, благодаря введению электронных виз иностранным туристам будет проще посетить фестивали, которые проводятся в Ленинградской области.

"Не секрет, что у нас проходит множество международных фестивалей - музыкальных, театральных, гастрономических. Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль "Корюшка идет", заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить "Ночь музеев", в которой также участвует множество музеев и исторических объектов региона", - сказал губернатор, слова которого привела пресс-служба.

Иностранцы с электронной визой смогут въехать на территорию региона через морские порты в Высоцке и Санкт-Петербурге, аэропорт "Пулково", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное" и "Светогорск" из Эстонии и Финляндии или пройти пешком в Ивангород через мост на российско-эстонской границе.