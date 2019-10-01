Светофор установят на одном из загруженных перекрестков в центре Нальчика до конца года

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Нальчика до конца года установят светофор в курортной части города - на пересечении проспекта Ленина и улицы Торчокова. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Мурат Карданов.

"Во избежание аварийно-опасных ситуаций на перекрестке улиц Ленина и Торчокова планируем установить транспортный светофор до конца года, чтобы разгрузить интенсивное движение. Раньше там светофора не было", - сказал Карданов.

На данном перекрестке за последние годы кратно повысилась интенсивность движения. Стало больше транспорта и пешеходов: на пересечении улиц расположен Северо-Кавказский государственный институт искусств, Высокогорный геофизический институт, а чуть выше перекрестка - начальная школа.

Карданов отметил, что в 2019 году муниципальные власти за счет средств городского бюджета установили светофоры с кнопкой переключения зеленого света для пешеходов. "Три таких светофора появились на проспекте Ленина в районе "Детского мира", где очень большой поток пешеходов, в районе школы №11 на улице Калинина и в районе школы №27 на улице 2-й Таманской дивизии", - пояснил замначальника управления.

Светофоры, оборудованные кнопками для пешеходов, используются в городе впервые, они дают возможность включать зеленый свет по мере необходимости.