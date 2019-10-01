На Хайнане появился первый в мире канал дистанционной диагностики с 5G между больницами

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Два ведущих медицинских учреждения на острове Хайнань установили канал связи с использованием технологии 5G для проведения совместной дистанционной диагностики. Как сообщил информационный портал "Наньхайван" , это сделано впервые в мире.

Телемост заработал 29 сентября между Хайнаньской больницей при Главном военном госпитале НОАК и Народной больницей города Саньша. Первую диагностическую процедуру провели специалисты ортопедического отделения Хайнаньской больницы при военном госпитале. Специалисты оценивали состояние пациента с помощью двух больших экранов, на которые транслировались результаты МРТ из лечебного кабинета Народной больницы в Саньша.

Данный канал позволяет осуществлять полный цикл необходимых медицинских процедур от осмотра и постановки диагноза до назначения лечения. Задержка связи между двумя медицинскими учреждениями через установленный телемост с технологией 5G составляет всего 17 миллисекунд. Качество передачи изображения позволяет врачам точно оценивать состояние пациентов.

На следующем этапе, сообщает информационный ресурс, подобный канал связи начнет работать на регулярной основе каждую неделю в установленное время.