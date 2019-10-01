Рабочая группа в Госдуме поддержала введение "гонораров успеха" для адвокатов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства, созданная по распоряжению Администрации президента, во вторник поддержала предложение о возможности увязать гонорар адвоката с результатом его работы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству.

Всего группа рассмотрела 16 вопросов, включая законопроект о внесении изменений в законодательство об адвокатуре, принятый в первом чтении в январе 2019 года. "Рабочая группа поддержала предложение ввести так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи", - цитирует пресс-служба слова руководителя группы и председателя комитета Павла Крашенинникова.

Помимо этого, в изначальной редакции законопроекта предлагалось дополнить условия изменения членства в региональной палате адвокатов. Согласно тексту, для этого требуется адвокатский стаж не менее пяти лет и решение совета палаты, согласованное с Федеральной палатой адвокатов. Данный пункт вызвал критику со стороны профессионального сообщества, депутатов и рабочей группы.

"Отмечалось, что эта норма может существенно ограничить конституционные права граждан на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства. К тому же ограничение адвокатов в праве изменять членство в региональной палате не должно быть обусловлено исключительно недобропорядочной практикой сдачи квалификационных экзаменов для приобретения адвокатского статуса", - пояснял ранее Крашенинников.

В результате рабочая группа предложила данную норму исключить, рекомендовав вместо этого во всех региональных адвокатских палатах в качестве первого этапа квалификационного экзамена установить единое тестирование, которое должно проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.

Помимо этого, рабочая группа предлагает закрепить, что совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами - защитниками по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в уголовном судопроизводстве - при помощи автоматизированной информационной системы. Такое электронное распределение дел между адвокатами, полагают члены группы, позволит исключить влияние любых заинтересованных лиц и направлено на борьбу с так называемыми карманными адвокатами, снижение коррупционных рисков и более равномерное распределение нагрузки.