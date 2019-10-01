В Росздравнадзоре заявили о готовности компаний к маркировке препаратов для семи нозологий

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор заявил о готовности представителей фармацевтической отрасли к старту обязательной маркировки лекарств программы семи нозологий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий" (ВЗН) начинается в России с 1 октября 2019 года. Как пояснили ранее в Минпромторге, на каждую упаковку таких препаратов, выпущенных с 1 октября, будет наноситься код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Как ожидается, это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке.

"К старту обязательной маркировки лекарственных препаратов для 7 ВЗН готовы отечественные и зарубежные производители препаратов, а также оптовые и розничные организации", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

По данным ведомства, всего на российский рынок поставляют препараты данной категории 21 отечественный производитель, 16 держателей регистрационных удостоверений на зарубежные лекарственные препараты и 16 организаций оптовой торговли. В компании "Генериум", в частности, подтвердили свою готовность на выпуск коммерческих партий лекарственных препаратов для лечения высокозатратных нозологий с маркировкой. В "Изварино Фарма" заявили о готовности и подчеркнули важность обеспечения выпуска препаратов этой категории с кодом маркировки в срок, установленный правительством.

Также о готовности заявила Нижегородская областная фармация. "К запуску отпуска ВЗН через систему мониторинга движения лекарственных препаратов в установленный законом срок Нижегородская область готова в полном объеме", - заявили в организации, отметив, что предприятие является единственным поставщиком в регионе, обеспечивающим лекарствами ВЗН жителей области.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов "7 высокозатратных нозологий" становится обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка остальных лекарств - с 1 января 2020 года. Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства выступает ЦРПТ.