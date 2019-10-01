В Ватикане изъяли материалы по делу о незаконных финансовых операциях

ВАТИКАН, 1 октября. /ТАСС/. Ряд документов, а также электронные носители были конфискованы в Ватикане во время обысков, проведенных при расследовании дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

Операция по изъятию материалов была санкционирована ватиканским департаментом правосудия "с ведома вышестоящих органов". "Данные действия связаны с заявлением, поданным летом ватиканским банком ИОР [Институт религиозных дел] и отделом общего надзора о некоторых финансовых операциях, произведенных ранее", - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана. При этом в нем не уточняется, о каких именно операциях идет речь.

После избрания нынешнего Папы Римского Франциска в СМИ настойчиво ходили слухи о его намерении расформировать ИОР, который подозревался в непрозрачности финансовых операций. Франциск поручил провести серьезную реформу ватиканского финансового института, приведя его в полное соответствие международным нормам банковского сектора.