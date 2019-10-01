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Конфликт в онкоцентре имени Блохина
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Путин не будет обсуждать ситуацию в онкоцентре им. Блохина на совещании о медицине

Ранее в Кремле заявили, что не будут контролировать происходящее в отдельно взятом учреждении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ситуация в онкоцентре имени Блохина не будет обсуждаться на совещании о модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент Владимир Путин проведет в среду, 2 октября. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, может ли эта тема быть затронута на совещании. Ранее в Кремле отмечали, что в фокусе внимания предстоящего совещания - вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения.

Комментируя ситуацию в понедельник и во вторник, Песков обратил внимание, что Кремль не может и не станет контролировать происходящее в отдельно взятом учреждении. Он добавил, что разобраться в происходящем должен Минздрав.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКонфликт в онкоцентре имени Блохина
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