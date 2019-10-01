{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Власти Ингушетии считают первоочередной задачей погасить долги в соцсфере

По словам премьера региона Константина Сурикова, проблемы республики заключаются в дефицитности бюджета

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Одной из первоочередных задач правительства Ингушетии является погашение долгов в социальной сфере, об этом в интервью журналистам национальной телерадиокомпании "Ингушетия" рассказал премьер региона Константин Суриков.

"Работаем плотно с Москвой, потому что одна из первых задач на первый-второй месяц нашей работы - это сбалансировать бюджет, понять его проблемы, понять, где мы можем принять быстрые решения, чтобы закрыть долги в каких-то отраслях, выплатить пособия, в первую очередь, где это жизненно необходимо, все, что касается социальной сферы", - сказал Суриков.

Он добавил, что проблемы региона заключаются в дефицитности бюджета, порядка 90% финансируется федеральным бюджетом.

12 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии согласовали назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона Махмуд-Али Калиматов. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Северный Кавказ
Жилье на Ставрополье в этом году получат 420 детей-сирот
На эти цели направят около 600 млн рублей
Читать полностью