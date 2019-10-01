Жилье на Ставрополье в этом году получат 420 детей-сирот

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в этом году приобретут жилье для 420 детей-сирот, на эти цели будет направлено около 600 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"По данным краевого Минимущества, с 2013 года на Ставрополье свою жилплощадь получили 1,9 тыс. детей-сирот. Вместе с тем, потребность составляет еще более 2,5 тыс. квартир. На этот год запланировано приобретение 420 жилых помещений. На эти цели предусмотрено почти 600 млн рублей, в том числе 511 млн рублей из краевого бюджета и 88 млн рублей - из федерального", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в сравнении с прошлым годом объем краевых вложений в решение проблемы вырос примерно в 1,5 раза.

"Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил с участием федеральных парламентариев от края проработать возможности для увеличения федерального финансирования, с одной стороны. С другой стороны, по мнению главы региона, необходимым является внедрение новых механизмов обеспечения жильем детей-сирот - необходимо расширить возможности регионов для обеспечения их жильем", - отмечается в сообщении.