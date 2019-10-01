Площадь Прибайкальского нацпарка планируется увеличить на 123 тыс. га

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минприроды России подготовило проект постановления об увеличении площади Прибайкальского национального парка до 540 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

По данным на сайте Прибайкальского национального парка, сейчас его площадь составляет 417 тыс. га. По данным Минприроды, расширение особо охраняемой природной территории (ООПТ) обусловлено необходимостью выполнения основной задачи по сохранению целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала.

"В связи с расширением территории Прибайкальского национального парка его общая площадь составит 540 тыс. 12 га", - говорится в сообщении.

Также, согласно проекту постановления, определено, что на ООПТ будет обеспечен режим особой охраны природных комплексов и объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам национального парка.

На территории Прибайкальского национального парка обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах представлено 24 вида рыб. Многие виды растений и животных произрастают и обитают исключительно на этой территории. Парк располагается на территории Слюдянского, Иркутского и Ольхонского районов Иркутской области.