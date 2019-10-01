Стоун: происшедшее на Украине сложнее, чем представляет американо-британская пропаганда

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что фильм "Нерассказанная история Украины" ("В борьбе за Украину", Revealing Ukraine), созданный им вместе с документалистом Игорем Лопатенком, следует показать в странах Евросоюза. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью газете Die Welt.

"Важно, чтобы этот фильм посмотрели члены Европейского союза. Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, в чем хотела бы заверить американо-британская пропаганда", - сказал Стоун. "Я никогда не размышляю о реакции, когда что-либо делаю. Единственное, что меня интересует, это поиск правды", - добавил он.

Стоун и Лопатенок сняли картину о том, как развивались события в стране после Майдана и пытались разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Премьера документальной ленты состоялась на 65-м кинофестивале в Таормине на Сицилии. Фильм включает хроникальные кадры, а также интервью с политиками, участвовавшими в этих событиях.