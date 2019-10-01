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Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом

При этом, по данным Росстата, активными пользователями интернета являются треть россиян старше 55 лет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации. Об этом говорится в пресс-релизе Росстата, который распространен во вторник.

"Половина людей старшего поколения используют интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)",- говорится в пресс-релизе.

Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуется только 10% представителей старшего поколения. "Среди наиболее популярных услуг - финансовые операции, в том числе банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами (46%), покупка одежды и обуви (36%), а также предметов домашнего обихода (26%). Интересно, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт", - выяснили в статистическом ведомстве.

Более четверти людей старше 55 лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам, связанным со здравоохранением (35%), оплатой налогов и сборов (17%), а также обязательств ЖКХ (14%).

Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (43%) и электронной почтой (37%).

В пресс-службе Росстата уточнили, что соответствующее исследование было проведено ведомством в конце 2018 года.

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