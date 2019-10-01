Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма "Путин", и назвал чушью обвинения в предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США.

"Я очень горжусь этими интервью - четыре часа, и их смотрели люди, которые не остались равнодушны", - отметил режиссер в опубликованном во вторник интервью газете Die Welt. "Меня, так сказать, считают марионеткой Путина", - сказал Стоун, отвечая на замечание журналиста, что, очевидно, многие критиковали его за эти беседы с российским президентом.

"Но я уже из-за многого подвергался нападкам. Американцы могут быть очень глупы по отношению к другим странам, но в случае России их глупость смертельна", - считает он. Касаясь вопроса о предполагаемом вмешательстве Кремля в президентские выборы в США, режиссер отметил, что не верит в то, "что русские на все влияли". "Это чушь", - считает он.

Стоун не исключил, что может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. "Я бы принял это во внимание, но в настоящий момент у меня нет вдохновения для сценария, - утверждал он. - Я в достаточной мере знаю его историю, о нем так много писали".

Премьера фильма Стоуна "Путин" состоялась летом 2017 года. Четырехсерийный телепроект, основанный на интервью Стоуна с Путиным, вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года. В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет.