Ректоры ведущих российских вузов дали оценку приемной кампании 2019 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские абитуриенты со средним баллом по единому госэкзамену все чаще выбирают платные направления обучения, идут на естественно-научные специальности, а также связанные с цифровой сферой, при этом в ведущих университетах существуют направления, где бюджетные места почти полностью занимают победители и призеры олимпиад. О тенденциях прошедшей приемной кампании в преддверии публикаций правил приема на новый учебный год ТАСС рассказали ректоры вузов РФ.

Дух времени

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау отметил, что большой интерес у абитуриентов вызвали программы, связанные с цифровой сферой в целом. "Заинтересовали абитуриентов и программы на стыке нескольких отраслей науки, например, "поведенческая экономика" или "юрист в сфере цифровой экономики". Но, пожалуй, главным прорывом этого года стало направление по группе специальностей "информатика и вычислительная техника", набор на которой увеличился в четыре раза", - отметил он.

По словам ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, сегодняшний абитуриент отдает предпочтение IT-специальностям. "Абсолютным лидером по качеству и по приросту числа абитуриентов в Вышке стал факультет компьютерных наук, - рассказал Кузьминов. - Сегодня это крупнейший центр подготовки IT-специалистов в России и один из крупнейших в мире с ежегодным приемом 750 студентов."

Он добавил, что также стабильно высок спрос на инженерные направления, связанные с электроникой, прикладные гуманитарные технологии. "Видно, что в обществе сложился двоякий дефицит умений: с одной стороны, цифровые технологии, с другой - маркетинг, презентация и умение воздействовать на эмоции", - отметил Кузьминов. Новая тенденция для ведущего вуза, по словам ректора, также заключается в значительном спросе на естественные науки. Так, ВШЭ создала уже три факультета на базе ведущих институтов Российской академии наук - это факультеты физики, химики и биологии, в следующем году в вузе появится факультет географии.

В другом ведущем вузе - Российском университете дружбы народов (РУДН) - абитуриенты чаще всего выбирали такие направления, как "прикладная математика и информатика", "прикладная информатика", "физика", "фундаментальные информатика и информационные технологии", "химия", "математика", "экология и природопользование" и "лечебное дело".

Плата за места

"Общая тенденция, которую мы видим в системе образования в целом - дальнейшее сосредоточение спроса в группе ведущих университетов", - рассказал ректор ВШЭ. Он отметил, что абитуриенты со средним баллом 75-85 по единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые в других вузах легко попадают на бюджет, тем не менее, выбирают платные направления. Сегодня поступающие выбирают те университеты, дипломы которых пользуются репутацией на рынке труда, а значит, гарантирует интересную работу и успешную профессиональную карьеру.

"В Президентской академии традиционно много платных студентов, потому что спрос высокий, а бюджетных мест мало", - сказал в свою очередь Мау. Он отметил, что сегодняшний абитуриент заинтересован в получении двух, а иногда и трех специальностей в рамках одного направления, и это не обязательно менеджмент и экономика или экономика и психология. "Сочетания могут быть довольно неожиданными", - добавил Мау.

При этом большинство поступающих в последнее время подают документы только на одно направление. "Раньше человек шел либо за дипломом, либо за направлением. Сейчас же они идут действительно за знаниями, сравнивают программы и точно понимают, чего хотят. Это касается и сложности программ", - отметил ректор РАНХиГС, добавив, что если в названии программы есть "с углубленным изучением", то это непременно привлечет туда людей.

В свою очередь ректор РУДН Владимир Филиппов рассказал, что все больше и больше тех, кто поступает в магистратуру на социально-экономические специальности, но выбирает не только очные формы обучения. "Они стараются идти на вечерние формы обучения, чтобы днем работать, получать практику, а вечером - учиться. И тогда уже по окончанию магистратуры они могут претендовать на более хорошее позиции у работодателя, поскольку уже имеют стаж работы по своей специальности", - сказал Филиппов.

Поддержка государства

С другой стороны, считает Кузьминов, сосредоточение спроса в группе ведущих университетов является плохим сигналом для тех семей, у которых просто нет доходов, чтобы платить за образование. "У нас значительная доля населения - 60% - не относится к среднему классу, не имеет свободных средств для этого", - сказал ректор ВШЭ.

По его мнению, государство должно позаботиться о том, чтобы качественное образование в России предоставлял гораздо более широкий круг университетов, а не только сегодняшние лидеры. "Мне кажется, это ключевая задача на ближайшие пять или десять лет для России", - добавил Кузьминов.

С другой стороны, нужно обратить внимание и на аспирантов, указывает Филиппов. "Это взрослые люди, которые закончили бакалавриат и магистратуру, у них уже мысли о том, как создавать семью и так далее, поэтому 7 тыс. рублей - это очень маленькая стипендия для них", - сказал Филиппов. По многим гуманитарным специальностям, где нет больших грантов, люди с неудовольствием идут в очную аспирантуру, добавил он.

Олимпиады и места

Ректоры также отметили, что сегодня в ведущих вузах есть специальности, на которых все бюджетные места занимают победители и призеры олимпиад. Например, такая ситуация характерна для некоторых факультетов в ВШЭ, МГИМО, МФТИ и МГУ.

По словам ректора Вышки, "это не стимулирует стобалльников ЕГЭ поступать туда". Например, ВШЭ в этой ситуации создает дополнительные места за свой счет, минимум 25% мест гарантируется сдавшим ЕГЭ на любом факультете. Так, в этом году вуз имел 2160 бюджетных мест в бакалавриате в Москве, и принял сверх этого еще 636 человек за свой счет. "Вы знаете, что у нас на 10 тыс. молодых людей 17-30 лет приходится не менее 800 бюджетных мест. Олимпиадники занимают всего лишь несколько процентов", - подчеркнул Кузьминов.

Филиппов в свою очередь добавил, что такая проблема существует только для гуманитарных и социально-экономических специальностей, где государство выделяет не очень большое количество бюджетных мест. Например, в РУДН все места на юриспруденции заняли победители и призеры олимпиад. "Приоритет государства сейчас - это естественно-научные специальности. Там достаточное количество бюджетных мест", - сказал он.

С мнением, что призеры олимпиад почти полностью занимают бюджетные места согласен и Мау, однако среди первокурсников РАНХиГС 52% имеют аттестаты с отличием, 31% - являются победителями отборочных этапов олимпиад, проводимых академией, есть победители региональных этапов всероссийских олимпиад школьников, победители творческих и интеллектуальных конкурсов.

"Всего на первом курсе будут обучаться 180 победителей и призеров олимпиад разного уровня. Для сравнения, в 2018 таких было 164. Хотя, действительно, некоторые специальности бюджета полностью закрывают олимпиадники", - заключил Мау.