Глава СЖР призвал разобраться с ситуацией вокруг жалобы на избиение на курсах репортеров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает правильным разобраться с ситуацией вокруг курсов "Бастион" для обучения журналистов работе в условиях контртеррористических операций, на которые пожаловался сотрудник МИА "Россия сегодня". Об этом Соловьев сказал во вторник ТАСС.

Ранее один из сотрудников информационного агентства Свят Павлов на своей странице в Facebook пожаловался на курсы военных журналистов "Бастион" в Крыму, которые досрочно покинул из-за "издевательств и унижений".

"Тут, конечно, надо разбираться с ситуацией, - сказал Соловьев. - Насколько я знаю, не первый год существуют эти курсы, им помогает дружественный нам Союз журналистов Москвы во главе с Павлом Гусевым. Никаких нареканий за это время не было".

При этом глава СЖР отметил, что "если действительно было какое-то насилие над личностью, нужно разбираться полиции и правоохранительным органам". Он допустил, что журналист, выступивший с критикой этих курсов, возможно, "был слишком эмоционален".

"Сейчас наш Союз журналистов России запустил бесплатные курсы совместно с МЧС, где готовят журналистов для работы в любых опасных ситуациях, - добавил Соловьев. - Там работают бывшие соратники Сергея Шойгу, очень хорошие отзывы. В середине месяца начнутся практические занятия на полигоне МЧС в подмосковном Ногинске, приглашаю всех представителей СМИ".

ТАСС пока не удалось получить комментарий главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Курсы экстремальной журналистики

В пресс-службе МИА "Россия Сегодня" ТАСС подтвердили факт прохождения Павловым указанных курсов. "Да, мы подтверждаем, что Свят Павлов данные курсы проходил", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), учебно-практические курсы "Бастион" проводятся с 2006 года Союзом журналистов Москвы при участии НАК, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МИД и МЧС в целях обучения журналистов работе в условиях проведения контртеррористических и специальных операций. Отмечается, что за 11 лет подготовку прошли 729 журналистов и представителей органов власти, многим из которых пришлось работать "в регионах со сложной оперативной обстановкой".