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В Ростове-на-Дону началась проверка после жалоб жителей на запах из кафе с енотами

По предварительным данным, в расположенном в подвале жилого дома кафе вышла из строя вентиляция

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Жители дома, в подвале которого расположено "Енотокафе", жалуются на неприятный запах. По данному факту во вторник началась проверка, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

"Зарегистрировали материл. Начали проводить проверку", - прокомментировали в пресс-службе.

По предварительным данным, в кафе вышла из строя вентиляция. Запах от животных распространился по квартирам, сообщили в Управлении.

"Енотокафе" открылось в центре Ростова-на-Дону в 2017 году. В заведении живут семь енотов и лиса.

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