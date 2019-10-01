Эксперт: в России растет число курящих женщин

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Антитабачное законодательство РФ, направленное на снижение числа курящих в стране, показывает положительные результаты, однако только в отношении мужчин. Об этом сообщила во вторник заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

"Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет", - сказала она на совещании экспертного совета по реализации проекта "Здоровье работающих женщин".

При этом, по словам Концевой, эксперты не могут назвать конкретных причин, с чем может быть связана такая тенденция.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".