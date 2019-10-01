Телемост укрепил сотрудничество Мурманска с городами Сербии, Болгарии и Белоруссии

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Участники впервые прошедшего в Мурманске во вторник телемоста со странами Восточной Европы договорились о проектах сотрудничества в культурной и других сферах. Как сообщил ТАСС представитель организаторов телемоста, на связи с мурманчанами были коллеги из Белоруссии, Сербии и Болгарии.

"Такой телемост в регионе прошел впервые, он объединил Мурманск, Минск, сербский город Нови Сад и столицу Болгарии Софию, речь шла о сотрудничестве в разных сферах, в первую очередь в культуре", - сказал собеседник агентства.

Телемост был посвящен годовщине Международного славянского хода Мурман - Балканы - уникальной культурной экспедиции, состоявшейся в 2018 году. Тогда писатели, журналисты, общественные деятели и представители власти Мурманской области проехали через несколько славянских стран, проводя встречи, презентации, обсуждая перспективы сотрудничества. Участниками телемоста с российской стороны стали члены прошлогодней экспедиции и представители региональных и городских властей, депутаты областной думы. Минскую сторону возглавлял зампредседателя Союза писателей Белоруссии Анатолий Матвиенко, Сербию представляла писатель и общественный деятель, организатор множества российско-сербских проектов Радмила Войнович, участников от Болгарии возглавила председатель Союза журналистов этой страны Снежана Тодорова.

Первым масштабным проектом с непосредственным участием друзей по Славянскому ходу стал фестиваль "Ворота Солнца" в Оленегорске Мурманской области, собравший певцов и танцоров нескольких регионов России, а также гостей из Сербии и Болгарии. От Болгарии на фестивале выступила Марисвет-Лидия Красимирова, школьница, исполнительница русских и болгарских песен, родственник которой погиб в 1944 году, защищая Кольское Заполярье от немецких захватчиков. "Благодаря участникам Славянского хода ей удалось узнать, где похоронен ее родственник, а также посетить его могилу", - сказал собеседник ТАСС.

Затем состоялись ответные визиты северян на Балканы. Делегации артистов региона стали участниками музыкальных фестивалей в Сербии и Боснии и Герцеговине, а также в Национальном конкурсе молодых певцов в Болгарии, в городе Полски Трымбеш. Кроме того, в конце минувшего года вышел первый в истории Мурманской области международный литературный альманах, куда вошли произведения современных авторов нескольких стран.

Среди новых проектов, намеченных участниками телемоста, - взаимное участие в ряде фестивалей в Мурманской области, Болгарии и Сербии. А также празднование в следующем году 30-летия установки в Мурманске первого в России памятника создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию. Этот монумент, первая точная копия установленного в Софии памятника, был подарен северянам болгарами в память о возрождении Дня славянской письменности и культуры, который был отмечен в Мурманске впервые в СССР в 1986 году, после чего стал всероссийским. Кроме того, прозвучали предложения сотрудничества в сферах кино и журналистики, а также установления побратимских связей между городами Мурманской области и балканских стран.