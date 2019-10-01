МГУ планирует оказать поддержку Чечне в подготовке научных кадров

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Научно-образовательный консорциум "Вернадский", включающий в себя программу повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров, планируют создать в Чечне в октябре. Об этом сообщил ТАСС во вторник ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"На днях мы подпишем меморандум о создании научно-образовательного консорциума "Вернадский" в Чеченской Республике. Это сотрудничество между регионом и Московским государственным университетом в подготовке кадров и повышении квалификации, но не для того, чтобы в Москву перевозить, а наоборот, попытаться задержать талантливых ребят здесь. Чеченские университеты хорошо оснащены, им требуются научные кадры", - сказал Садовничий.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, стороны также будут сотрудничать по таким направлениям, как фундаментальные и прикладные научные исследования, ориентированные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, создание и реализация совместных образовательных программ, развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад.

"Кроме того, будет оказано содействие созданию научно-образовательных кластеров с участием бизнеса и промышленности", - добавили в пресс-службе.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М.В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают связи с вузами в регионах по определенным направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

Ранее меморандумы о создании консорциумов "Вернадский" были подписаны с Ханты-Мансийским автономным округом, Удмуртией, Кабардино-Балкарской Республикой, Кемеровской, Московской областями, Республикой Татарстан, Хабаровским краем, с Российским федеральным центром в городе Саров Приволжского федерального округа, а также с китайской группой научно-технологических инвестиционных холдингов "ТУС-Холдингз".