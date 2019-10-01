Итоги туристического сезона на Юге России подведут на форуме "Открытый Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Итоги высокого курортного сезона на Юге России подведут на IX Туристском форуме "Открытый Крым", который пройдет в Симферополе 29 и 30 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

"Главное профессиональное событие отрасли в Крыму подведет итоги высокого курортного сезона на Юге России и будет посвящено актуальным вопросам развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

Ожидается, что форум соберет более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации.

"Деловая программа первого дня форума будет посвящена вопросам реализации государственной политики, а также взаимодействия бизнеса и власти в сфере туризма. Во второй день форума будут проведены деловые и обучающие мероприятия, содержащие примеры лучших кейсов и инициатив в сфере туризма", - сообщила пресс-служба, уточнив, что планируется обсудить роль регионов в реализации стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% из них прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.