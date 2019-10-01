Глава ФСИН покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Об этом сообщила журналистам зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Да, это так. Он ушел по достижении предельного возраста", - сказала она.

Пресс-службы ФСИН и Кремля пока не обнародовали соответствующий документ об освобождении Корниенко от должности.

В свою очередь источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, подтвердил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Как стало известно ТАСС, Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.