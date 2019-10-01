В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла. Церемония пройдет в два этапа - в 13:00 объявят лауреатов в категории "Дневной эфир", а в 19:00 станут известны обладатели ТЭФИ в престижной категории "Вечерний прайм".

Как сообщили ТАСС устроители премии, в этом году подано рекордное количество заявок - 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Среди финалистов - актер и режиссер Федор Бондарчук, который вышел в финал в номинации "Интервьюер", специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который поборется за победу в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы", ведущий Иван Ургант, который претендует на победу в номинации "Ведущий развлекательной программы".

В категории "Дневной эфир" в номинации "Утренняя программа" в финал вышли передачи "Кто в доме хозяин?", "Утро пятницы" и "Утро России". Звание лучшего ведущего утренней программы оспорят Регина Тодоренко, Наталья Мальцева, Светлана Зейналова в паре с Тимуром Соловьевым. Лучшим дневным ток-шоу может стать "Место встречи", "ДНК" или "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Победителя среди лучших программ для детей и юношества выберут из проектов "Орел и Решка. Семья", "Голос. Дети" и "С чего начинается футбол".

"Вечерний прайм"

В категории "Вечерний прайм" номинацию "Информационная программа" оспаривают передачи "Пятница!News", "Все на Матч" и "Вести". Лучшим ведущим информационной программы могут быть названы Дмитрий Губерниев, Елена Винник или Ольга Благодарская. В номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" в финал вышли программы "Прав!Да", "60 минут" и "Следы империи". Лучшими ведущими развлекательной программы могут стать Иван Ургант, Азамат Мусагалиев или Евгений Маргулис. В категории телевизионных фильмов/ сериалов представлены "Обычная женщина", "Медное солнце" или "Год культуры".

ТЭФИ в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/ сериала" могут завоевать Александр Паль, Владимир Машков или Сергей Бурунов. В аналогичной женской номинации в финал вышли Анна Михалкова, Яна Троянова и Мария Миронова.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).