Минэкономразвития: удовлетворенность россиян качеством медпомощи в 2018 году снизилась

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году составила 38,7%, что на 1,2 п.п. ниже показателя 2017 года. Об этом говорится в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года, который был представлен Министерством экономического развития РФ в правительство и опубликован на официальном сайте кабинета министров.

"Одна из целей (показателей) госпрограммы "Развитие здравоохранения" - "Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, процент" - в 2018 году не достигнута. Фактическое значение указанной цели (показателя) в 2018 году, согласно сведениям, представленным в годовом отчете Минздрава России, ниже запланированного уровня: план - 41,7%, факт - 38,7%. Кроме того, оценка удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в 2018 году ухудшилась на 1,2 п.п. по сравнению с фактическим значением указанного показателя за 2017 год (39,9%)", - говорится в докладе.

Этот показатель рассчитывается, исходя из ответов жителей страны на вопросы относительно удовлетворенности оказанием медпомощи специалистами поликлиники, скорой помощи и стационара. В качестве причин недостижения плановых показателей Минздрав назвал неудовлетворенность организационными мероприятиями в медучреждениях, длительное время ожидания приема специалиста, дефицит медицинских кадров, неудовлетворительную материально-техническую базу организаций.