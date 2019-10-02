В Роскачестве дали рекомендации по правильному использованию пластиковой посуды

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты Роскачества составили рекомендации по правильному использованию пластиковой посуды и советуют в том числе не нагревать ее и не хранить в ней пищевые продукты и напитки. Об этом говорится в сообщении организации.

"Не нагревайте пластик, если на нем нет соответствующего значка. Не стоит мыть такую пластиковую тару в горячей воде, оставлять бутылки с напитками в жару под прямыми солнечными лучами или около огня", - рекомендуют эксперты.

Согласно их данным, далеко не все пластиковые контейнеры предназначены для нагревания в микроволновой печи, и даже если на этикетке написано обратное, Роскачеств все равно советует искать специальную маркировку. На посуде, которая предназначена для пищевой продукции, обязательно должна быть соответствующая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и вилкой. Посуда из полистирола с маркировкой ПС 6 опасна для здоровья при нагревании, предупреждают специалисты.

Они также советуют не хранить в пластиковой таре, не предназначенной для хранения и без соответствующей маркировки, пищевые продукты и напитки. Кроме того, в бутылки из-под воды с маркировкой ПЭТ 1 не рекомендуется заливать напитки вторично. Такие бутылки используются один раз, после чего подлежат переработке. В связи с этим эксперты рекомендуют для большей сохранности продукты переливать его в стеклянную емкость.

В Роскачестве также советуют не использовать одноразовую посуду и тару несколько раз. "Если на этикетке нет особых рекомендаций о многоразовом использовании, скорее всего, упаковка одноразовая. Кроме того, в микротрещинах и сложных изгибах этой тары могут скапливаться бактерии. Такая посуда со всех точек зрения небезопасна", - подчеркивают специалисты.

Среди других рекомендаций Роскачества правильная утилизация пластиковой посуды, в специальные контейнеры, на которых написано, какой именно пластик туда нужно выбрасывать.

Виды пластиковой посуды

В Роскачестве напомнили, что в России, как и во многих других странах, существует семь видов маркировки для пластиковой продукции, в том числе для различных видов упаковки. Каждый из них имеет свое буквенное обозначение и цифру. Например, PET(E) или ПЭТ, 1 (полиэтилентерефталат) и HDPE или ПНД, 2 (полиэтилен низкого давления или полиэтилен высокой плотности). Как правило, из этих двух видов пластика делают упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей (например, бытовой химии).

Ещё один вид упаковочного пластика - PVC или ПВХ, 3 (поливинилхлорид). Ранее из этого вида пластика производили одноразовую посуду и стаканчики, лотки для мяса, но сейчас, по данным экспертов, от такого применения постепенно отказываются, поскольку вещество может выделять токсины. Следующий вид - полиэтилен высокого давления или полиэтилен низкой плотности LDPE или ПВД, 4, который в основном используется для производства пакетов и пленок. Из полипропилена (PP или ПП, 5) делают контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней и пакеты для упаковки хлеба или круп.

Последний вид - полистирол ПС 6. Из него производят некоторые виды одноразовой посуды, к примеру, ванночки с лапшой быстрого приготовления, отметили в Роскачестве. По данным организации, наливать кипяток в такие ванночки категорически запрещено, потому что при нагревании этот вид пластика начинает выделять токсины. "Важно обращать внимание на маркировку - не покупать горячие напитки в стаканчиках со значком "ПС 6". Это же предупреждение касается и горячих блюд в одноразовой посуде с маркировкой ПС 6", - рекомендуют в Роскачестве.

Остальные полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами Other. Как сообщили в Роскачестве, в эту группу входят все другие виды пластмассы, в том числе сплавы из различных видов, которые почти не поддаются переработке. Такая маркировка была введена для того, чтобы пластик было удобнее сортировать на переработку.

Говоря о выделении токсичных веществ из пластиковой тары, в Роскачестве сообщили о том, что в ходе проверки питьевой воды без газа и детской питьевой воды их обнаружено не было. "Если пластиковое изделие соответствует требованиям "О безопасности упаковки", то оно безопасно для потребителя. Но важно также и правильно его использовать. Миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования", - заключили в организации.