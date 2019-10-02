Прокуратура Хабаровского края проверит сделки по продаже подтопленцами аварийных домов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 октября. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края проверит информацию о продаже гражданами, попавшими в зону подтопления, своего аварийного и непригодного жилья третьим лицам, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Всего попало в зону подтопления 1040 домов, но фактически около 300 домов, по нашим данным, были признаны в 2014 году непригодными для проживания, и люди получили жилье. Правда, ряд домов был перепродан старыми жильцами: порядка 20-30 таких человек, которые купили дома [признанные непригодными], - это добросовестные покупатели <…> Прокуратура такие списки [продавцов] запросила, и по ним будут проводиться проверки, насколько это по закону, где они смошенничали", - сказал Литвинчук.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, были подтоплены десятки населенных пунктов. Основная волна паводка в регионе уже прошла, однако в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков. Так, подтоплены 90 домов в поселке Хорпинский и пять домов в поселке Малая Хапсоль Комсомольска-на-Амуре. Также водой залиты один дом в селе Пивань, четыре - в селе Нижние Халбы, один - в поселке Молодежный Комсомольского района, еще два дома пострадали в селе Красное в Николаевском районе.