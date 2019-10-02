На Кубани обсуждается вопрос о введении курортного сбора в Туапсе и Ейске

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прорабатывают вопрос распространения курортного сбора на еще несколько популярных у туристов населенных пунктов, в частности, Туапсе, Ейск и Должанское поселение, где расположена Долгая коса. Об этом сообщил ТАСС председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"На недавнем совещании в законодательном собрании профильному министерству поручено проработать вопрос о расширении территорий участников эксперимента. В настоящее время рассматривается возможность о включении в эту зону Ейского городского и Должанского сельского поселений Ейского района, Тенгинского сельского и Туапсинского городского поселений Туапсинского района", - рассказал Бурлачко.

По его словам, это позволит увеличить объемы средств, направляемых на развитие туристической инфраструктуры в курортных районах. "Думаю, если граждане в дальнейшем своими глазами увидят реальные изменения кубанских курортов к лучшему: удобные парковки для машин, зеленые зоны, места отдыха, чистые, ухоженные пляжи и так далее, и то, как по-хозяйски распорядились уплаченными ими взносами на местах, - то они с понимаем отнесутся к данному сбору", - сказал Бурлаченко.

Он уточнил, что вопрос об увеличении размера курортного сбора пока не рассматривается. В настоящее время он составляет 10 рублей в сутки. Его оплачивают только совершеннолетние туристы, по закону от уплаты освобождаются граждане 19 льготных категорий и жители края.

В эксперименте по взиманию курортного сбора на Кубани с июля 2018 года принимают участие города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское.

Закон о курортном сборе

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.

На Кубани эксперимент стартовал 16 июля 2018 года. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор в размере 50 рублей в сутки ввели в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В Алтайском крае аналогичный сбор действует в Белокурихе.

О туризме на Кубани

Кубань - один из основных туристических регионов России. Турпоток на Кубани за первое полугодие 2019 года увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель.