Крым с начала года принял уже более миллиона украинских туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Крым с начала 2019 года посетили более 1 млн туристов с Украины - это каждый седьмой турист, прибывший в республику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

"Всего за январь-сентябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года", - уточнили в пресс-службе Минкурортов.

По данным на сентябрь, авиатранспортом на полуостров прибыли 28% туристов, 57% - по Крымскому мосту, 15% - через российско-украинскую границу. При этом в республике побывали граждане 159 государств, что на 27 стран больше, чем в прошлом году за тот же период, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Выросли хорошо показатели европейских стран, азиатские страны сильно рванули вперед. Страны, которые более всего политически недовольны возвращением Крыма на Родину, показывают хороший прирост турпотока: это и США, и Франция, и Германия, и прибалтийские государства, и Украина", - сказал Черняк.

Летом поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза: так, в июле в сутки через границу проходило 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. Власти Крыма отмечали, что у некоторых туристов с Украины есть недвижимость в Крыму, у многих здесь живут друзья и родственники, также граждане соседнего государства привыкли отдыхать на полуострове, а их излюбленные места - это районы восточного и западного Крыма. Многие из них едут посмотреть на Крымский мост и посетить Краснодарский край.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, в том числе более 1,2 млн человек - с Украины. А в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.