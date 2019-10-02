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Эйфелева башня окрасилась в розовый цвет в знак поддержки борьбы с раком груди

По данным ВОЗ, в 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек
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© Михаил Тимофеев/ТАСС

ПАРИЖ, 2 октября. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - окрасилась в розовый цвет в знак поддержки акции по борьбе с раком груди Octobre Rose (Розовый октябрь).

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На площади Трокадеро и Марсовом поле у подножия башни собрались сотни жителей и гостей французской столицы. Официальный старт световому шоу дала мэр Парижа Анн Идальго, которая напомнила, что башня "поддерживает" движение по борьбе с раком молочной железы с 2014 года.

Световую программу продолжил бесплатный концерт. В нем приняли участие французская группа Les Rita Mitsouko и популярная британская поп-рок исполнительница Дайдо, которая в настоящий момент находится на гастролях в Париже.

По словам организаторов, подобные акции важны не только для информирования общественности о важности усилий по борьбе с недугом, но и для привлечения внимания инвесторов к проведению соответствующих исследований. Помимо Эйфелевой башни о проведении специальных мероприятий объявили несколько медучреждений Франции. Врачи подчеркивают, что "намерены расширить осведомленность людей о новых возможностях скрининга рака молочной железы и его лечения".

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются второй из основных причин гибели людей в мире. В 2018 году от рака умерли 9,6 млн человек. Около 70% случаев смерти регистрируется в странах с низким и средним уровнем дохода населения. Распространенной проблемой является обращение за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания и отсутствие условий для качественной диагностики.

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