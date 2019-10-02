Средства господдержки пойдут в Приамурье на ремонт и оснащение главной больницы региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Выделенные правительством РФ средства на поддержку Амурской области пойдут на реконструкцию и оснащение отделения анестезиологии Амурской областной клинической больницы (АОКБ), сообщили в среду ТАСС в правительстве Приамурья.

Правительство РФ 26 сентября утвердило выделение в 2019-2020 годах более 1 млрд рублей на поддержку центров экономического роста в трех регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Амурская область получит 340 млн рублей.

"Запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации и закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы. На 2019 год на данный объект выделено за счет средств Минвостокразвития РФ 275,9 млн рублей", - сказали в правительстве, уточнив, что ввод объекта запланирован на I квартал 2020 года.

В отделении анестезиологии и реанимации АОКБ капитального ремонта не было 25 лет. Устаревшая материально-техническая база не позволяет внедрять современные методики оказания медпомощи. Здесь должны создать современные палаты, административные, санитарно-бытовые, вспомогательные и другие помещения. Будет сформирован комплекс "чистых помещений" для снижения риска развития послеоперационных инфекционных осложнений, а также для профилактики развития внутрибольничной инфекции.

Еще в отделении выполнят внутреннюю отделку, заменят окна, полы и установят новый лифт, закупят оборудование и мебель.

Реконструкция позволит повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфортность и безопасность пациентов, снизить показатели смертности населения.