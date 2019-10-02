В МЧС помогут в расследовании причин гибели экс-сотрудника

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. МЧС России окажет необходимую помощь в расследовании причин смерти бывшего замначальника специального управления № 100 министерства Олега Жукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие. Ведомство окажет всестороннюю помощь в расследовании причин данного инцидента", - сказали в министерстве.

Бывший замначальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков, находившийся под следствием по делу о мошенничестве, покончил с собой в Подмосковье. Тело Жукова обнаружено в районе Переделкино в Подмосковье.

По информации источника ТАСС, Жуков был отстранен от должности в 2018 году в связи с выявленными нарушениями, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантом этого же дела стал и бывший руководитель спецуправления № 100 ФПС МЧС России.