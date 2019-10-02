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Арестованный за злоупотребление полномочиями начальник угрозыска Приморья уволен

Андрей Миляев сообщал знакомому бизнесмену о запланированных проверках

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края, которого арестовали 30 июля за злоупотребление полномочиями, уволен со своей должности. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе управления.

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"Подтверждаем факт увольнения Андрея Миляева в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщил представитель пресс-службы.

По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, занимающегося рубкой леса в Приморском крае, о запланированных правоохранительными органами проверках. В свою очередь предприниматель передал Миляеву за период с 2018 по 2019 год более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

В отношении Миляева проводилась служебная проверка. 26 сентября Фрунзенский районный суд Владивостока продлил ему арест до 29 ноября.

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