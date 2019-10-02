В Чечне за три года трехсменное обучение ликвидируют в более 20 школах

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Строительство новых школ в Чечне в рамках нацпроекта "Образование" за три года позволит ликвидировать трехсменное обучение в более 20 общеобразовательных учреждениях, сообщил журналистам премьер-министр республики Муслим Хучиев по итогам совещания в правительстве.

"В рамках нацпроекта "Образование" в 2019-2021 годах ведется строительство 25 общеобразовательных школ мощностью 14812 ученических мест. Это позволит ликвидировать трехсменный режим обучения в 21 школе", - сказал он.

По словам Хучиева, число школ, проводящих занятия в три смены, в 2019 году увеличилось на 12 и составило 85. "Количество обучающихся в третью смену увеличилось на более чем 4 тыс. человек и достигло отметки 15,2 тыс. На данный момент задача ликвидации трехсменки является одной из самых актуальных в сфере образования республики", - сказал он.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.