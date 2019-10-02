Пивоварня Guinness выпустила в США новый стаут в честь 50-летия высадки на Луну

Over the Moon станет первым чисто американским "Гиннессом", который будет запущен в массовое производство. Сам завод под Балтимором открылся больше года назад - в августе 2018 года. Но до сих пор на нем варили лишь экспериментальные сорта.

ВАШИНГТОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Ирландская пивоварня Guinness в год 50-летия высадки человека на Луну запускает в продаже в Соединенных Штатах особый молочный стаут Over the Moon (в дословном переводе "Над Луной" или же "На седьмом небе от счастья"). Напиток будет продаваться исключительно на территории США и, в отличие от традиционного "Гиннесса", который разливают только на пивоварне в Дублине, американский молочный стаут будут варить на заводе в окрестностях Балтимора.

"Во вкусе пива чувствуются нотки карамели, шоколада и слегка обжаренного солода, которые могут напомнить некоторым вкус нашего традиционного стаута, однако в послевкусии присутствует сладкий оттенок молочных стаутов", - рассказала главный пивовар завода Холли Стивенсон.

Пока что новый напиток крепостью 5,3% поступил в продажу только в самом Балтиморе, Бостоне, Филадельфии, а также столице США Вашингтоне. Начиная с ноября, он будет продаваться уже по всей стране.

"Все, что мы делаем, выходит за рамки традиционного напитка", - подчеркнула Стивенсон. "Мы не пытаемся делать классический стаут - его до сих пор варят только в Дублине, это именно тот стаут, который все и считают "Гиннессом". Мы же - пивоварня, которая стремится делать новые, инновационные сорта пива", - добавила она.

В настоящее время Guinness является одним из наиболее успешных в мире пивных брендов, который распространен более, чем в 120 странах. Годовое производство этого напитка (на пятидесяти заводах, разбросанных по всему миру) составляет около 850 млн литров.

Космический стаут

В 2019 году в США отмечают 50-летие первой высадки человека на Луну. Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил посадку на спутник Земли 20 июля 1969 года. На поверхность тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.