Мобильные бригады для доставки пожилых людей в больницы заработали в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Пожилых жителей сельской местности в Карачаево-Черкесии начали доставлять на диспансеризацию в медучреждения, для этих целей было приобретено по нацпроекту "Демография" 14 автомобилей. Об этом ТАСС в среду рассказал заместитель министра труда и социального развития КЧР Кемал Хачиров.

В республике был создан Центр социального обслуживания населения (ЦСО), в задачи которого входит улучшение качества жизни пожилых граждан. В целях реализации регионального проекта "Старшее поколение" на базе ЦСО населения созданы 14 мобильных бригад.

"В рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" мы приобрели 14 автомобилей для доставки жителей сельской местности от 65 и старше лет для диспансеризации и дополнительных медицинских услуг. Мы начали работу одновременно по республике, как и планировалось, с 4-го квартала текущего года начали доставлять жителей", - сказал Хачиров.

В районах Карачаево-Черкесии проживает 32 тыс. людей старшего возраста.

"Мы будем отвозить и привозить всех бесплатно, каждого жителя будет сопровождать социальный работник. Это улучшит качество и увеличит продолжительность жизни населения - будем своевременно диагностировать болезни", - добавил Хачиров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.