В Коми нет дефицита лекарства для онкобольных из-за сорванной поставки препаратов

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Лекарственный препарат бевацизумаб для лечения онкологических больных имеется в Республике Коми в необходимом количестве, несмотря на то, что его поставка в регион была сорвана. Об этом сообщили ТАСС в среду в Минздраве региона.

В понедельник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ТАСС сообщили, что она разбирается в проблеме, связанной со срывом поставок в нескольких российских регионах, в том числе в Коми, жизненно необходимого для онкобольных препарата бевацизумаб. Причиной нарушения сроков поставки стало отсутствие препарата у производителя и поставщиков.

"Товар по мере производства поставлялся в Республику Коми партиями. В настоящее время один контракт остается исполненным не в полной мере. Вместе с тем лекарственный препарат бевацизумаб имеется в наличии в полном объеме на аптечном складе и в сети уполномоченной фармацевтической организации", - сообщили в региональном министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что поставщики нарушили сроки поставки по трем заключенным государственным контрактам на бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра". К поставщикам применены штрафные санкции. Министерство направило письмо в адрес производителя и проинформировало медучреждения о задержках.

"Проблема с поставкой наблюдалась ранее какое-то время, это были проблемы завода. Сейчас заявки обеспечиваются, препарат поставляется", - пояснили в Минздраве Коми.

Как сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в республике, жалоб от получающих препарат не поступало, в региональном Минздраве омбудсмена заверили, что вопрос с поставками лекарства находится под контролем.

"Все дети Республиканской детской клинической больницы, которые проходят лечение в отделении онкогематологии, обеспечены лекарственными препаратами. Все, что положено для проведения лечения в рамках протоколов, на сегодня в РДКБ имеется", - сказала ТАСС региональный детский омбудсмен Татьяна Козлова.

В новость внесены изменения (12:46 мск) - добавлен комментарий регионального детского омбудсмена.