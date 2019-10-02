В Приамурье открылся ресурсный центр по развитию волонтерства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Ресурсный центр по развитию волонтерства открыт в Амурской области в соответствии с федеральным проектом "Социальная активность", сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Областной центр развития добровольчества открылся в столице Амурской области. Центр создан в соответствии с указом президента РФ в рамках федерального проекта "Социальная активность", - говорится в сообщении.

Центр открыт на базе АНО "Агентство развития гражданского общества Амурской области" в городе Благовещенске. Он займется формированием инфраструктуры для развития добровольчества в регионе, взаимодействием между волонтерами, организациями и органами власти.

"Это площадка, которая объединяет всех волонтеров области. Основная задача центра - поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив на территории Амурской области, увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности. Ресурсный центр призван аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам волонтерского движения", - приводятся в сообщении слова начальника отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светланы Тюкаловой.

В штате центра задействованы пять сотрудников - это самые активные и опытные представители добровольческой среды области. Руководителем новой организации назначена Дарья Енина, у которой пятилетний стаж в волонтерстве, проведение крупных международных, всероссийских и областных мероприятий. "Система работы центра будет выстроена в формате "единого окна". Любые организации, структуры и ведомства, которым будет необходима помощь добровольцев, могут просто оставить у нас заявку. Далее с помощью сформированного реестра волонтеров мы этот запрос отрабатываем: набираем участников и направляем их на то или иное мероприятие", - приводятся в сообщении слова Ениной.

Отмечается, что сегодня в Приамурье волонтерской деятельностью занимается каждый второй молодой человек. В настоящий момент в регионе насчитывается 467 добровольческих объединений.