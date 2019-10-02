Социальная карта "Приморец" стала доступна жителям Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Льготные категории граждан Приморского края с октября смогут оформить социальную карту "Приморец", сообщил журналистам в среду врио вице-губернатора региона Сергей Максимчук.

"Все желающие из числа льготных категорий граждан, начиная с 1 октября, могут обратиться в "Примсоцбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Почта банк", чтобы написать заявление на выпуск карты, предъявив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус, и, когда она будет готова, начать пользоваться", - сказал Максимчук.

К социальному проекту присоединились сразу девять партнеров, среди которых аптечные и торговые сети, оздоровительные учреждения и фитнес-центры, где по карте можно получить скидку на все виды услуг.

"А с нового года мы начнем осуществлять на эти карты социальные выплаты. Людям не придется никуда ходить, финансовая поддержка в автоматическом режиме будет поступать сразу на карту", - добавил Максимчук, отметив, что расплачиваться картой можно будет не только в указанных организациях, но и в других, которые работают с безналичными платежами.

Программа "Социальная поддержка населения Приморского края" действует в регионе с 2013 года и рассчитана до 2021 года.