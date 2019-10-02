Аэронавты из Железноводска подняли в небо над Крымом воздушный шар "Артек"

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Аэронавты из Железноводска подняли в небо над Крымом воздушный шар с символикой детского лагеря "Артек", сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"Федерация воздухоплавания Ставропольского края обучила ребят из международного детского центра "Артек" тонкостям полетов на тепловых аэростатах. А после теории артековцы запустили в небо воздушный шар", - говорится в сообщении.

Президент федерации Виталий Ненашев также рассказал в "Артеке" о проекте "Поднять Россию. Ставрополье", в рамках которого был установлен абсолютный рекорд высоты в 10 км, и пригласил ребят стать волонтерами XXII фестиваля воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России", который будет проходить на Ставрополье в 2020 году.

14 сентября в Железноводске пилот из Крыма Сергей Белорусов стал обладателем перстня воздухоплавателя и переходящего кубка "Икар".